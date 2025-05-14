Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı

Zonguldak'ta Bisiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Zonguldak'ta Bisiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma ilçesinde bisiklet sürücüsü 16 yaşındaki Doğanay D., direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk kaldırımda bisikletle gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımın ortasındaki ağaca çarparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Yenimahalle Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğanay D.'nin kullandığı bisiklet ile kaldırımda gittiği sırada hızının yüksek olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda bisiklet sürücüsü Doğanay D. yaralandı. ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.