Zonguldak'ta Bisiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Çaycuma ilçesinde bisiklet sürücüsü 16 yaşındaki Doğanay D., direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk kaldırımda bisikletle gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımın ortasındaki ağaca çarparak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Yenimahalle Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğanay D.'nin kullandığı bisiklet ile kaldırımda gittiği sırada hızının yüksek olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda bisiklet sürücüsü Doğanay D. yaralandı. ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK