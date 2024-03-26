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Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı hala aranıyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım'da batan kuru yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 128. gününde devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurumlar denizden arama çalışmalarını sürdürdü. Kıyı bölgesi, limanların içi ve dışındaki çalışmalara dalgıçlar da eşlik etti. Batan Kafkametler'in enkazını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

İlçede aynı gün ikiye bölünen Kamerun bayraklı Pallada isimli geminin enkazı kesilerek kamyonlara yükleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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