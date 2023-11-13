Zonguldak'ta Afgan madenci cinayeti: 3 kişi tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ocak sahibi olduğu ileri sürülen Enver Gideroğlu (33), Hakan Körnüş (45) ile Ahmet Aydın (51) 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı. S.K. (27), E.D. (21) ve A.Ç. (45) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.