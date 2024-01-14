Üye Girişi
Haberler

Zeytinburnu-Bakırköy sahilinde motor kullananlara ceza

Güncelleme:
Abone Ol

Zeytinburnu-Bakırköy park içindeki sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı.

Zeytinburnu-Bakırköy park içindeki sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, Zeytinburnu - Bakırköy sahilinde park içindeki yürüyüş yollarında motor kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan ve polis tarafından durdurulan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu Ceza Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title