Zeytinburnu-Bakırköy sahilinde motor kullananlara ceza

Zeytinburnu-Bakırköy park içindeki sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, Zeytinburnu - Bakırköy sahilinde park içindeki yürüyüş yollarında motor kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan ve polis tarafından durdurulan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı. - İSTANBUL