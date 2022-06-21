Yoldan çıkan araç, önce işaret tabelasına sonra çöp bidonlarına çarptı Kastamonu'nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce işaret tabelasına ardından çöp bidonlarına çarptı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce işaret tabelasına ardından çöp bidonlarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen Hasan Demir idaresindeki 34 VS 1758 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde yoldan çıkarak önce işaret tabelasına çarptı. Ardından üç çöp bidonuna çarpana otomobil güçlükle durabildi. Kazada otomobilde bulunanlar yara almazken, araçta ise maddi hasar oluştu. Kaza yapan araz, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu İstanbul Cide 3. Sayfa Haberler

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