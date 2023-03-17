Yolcu olarak bindiği minibüsçünün 10 bin TL'sini böyle çaldı
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Yolcu olarak bindiği minibüsçünün 10 bin TL'sini böyle çaldı Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüse binen yolcu, sürücünün ceketindeki 10 bin TL'yi çaldı.
Yolcu olarak bindiği minibüsçünün 10 bin TL'sini böyle çaldı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüse binen yolcu, sürücünün ceketindeki 10 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Aydın T.'nin, kullandığı toplu taşıma aracıyla kent merkezine doğru seyir halindeyken, kimliği bilinmeyen kişi, yolcu olarak minibüse bindi.
Sürücü Aydın T. güzergahında ilerlerken, arkasındaki koltuğa oturan şüpheli, askıda asılı olan ceketteki parayı alıp, sonraki durakta indi.
Parasının yerinde olmadığını gören Aydın T., araç içi kamerayı izleyip, parayı yolcunun çaldığını tespit etti. Görüntüler üzerine şoför Aydın T. polise giderek şikayetçi oldu.
Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün arkasındaki koltuğa oturan şüphelinin ceketteki parayı aldığı görülüyor.
(ERY-
Yolcu olarak binen kişinin koltuğa asılı olan cekete elini uzatması
Yolcunun şoförle konuşması
Para alması
Sonra sakin bir şekilde oturması
Tarsus dosyasında geçildi