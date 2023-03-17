Yolcu olarak bindiği minibüsçünün 10 bin TL'sini böyle çaldı

Yolcu olarak bindiği minibüsçünün 10 bin TL'sini böyle çaldı Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüse binen yolcu, sürücünün ceketindeki 10 bin TL'yi çaldı.