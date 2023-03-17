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Yolcu olarak bindiği minibüsçünün 10 bin TL'sini böyle çaldı

3. Sayfa Haberleri

Yolcu olarak bindiği minibüsçünün 10 bin TL'sini böyle çaldı Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüse binen yolcu, sürücünün ceketindeki 10 bin TL'yi çaldı.

Yolcu olarak bindiği minibüsçünün 10 bin TL'sini böyle çaldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüse binen yolcu, sürücünün ceketindeki 10 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Aydın T.'nin, kullandığı toplu taşıma aracıyla kent merkezine doğru seyir halindeyken, kimliği bilinmeyen kişi, yolcu olarak minibüse bindi.

Sürücü Aydın T. güzergahında ilerlerken, arkasındaki koltuğa oturan şüpheli, askıda asılı olan ceketteki parayı alıp, sonraki durakta indi.

Parasının yerinde olmadığını gören Aydın T., araç içi kamerayı izleyip, parayı yolcunun çaldığını tespit etti. Görüntüler üzerine şoför Aydın T. polise giderek şikayetçi oldu.

Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün arkasındaki koltuğa oturan şüphelinin ceketteki parayı aldığı görülüyor.

(ERY-

Yolcu olarak binen kişinin koltuğa asılı olan cekete elini uzatması

Yolcunun şoförle konuşması

Para alması

Sonra sakin bir şekilde oturması

Tarsus dosyasında geçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Tarsus Aydın 3. Sayfa Haberler

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