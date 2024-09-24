Yenişehir Havalimanı'ndaki Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Ünal Aster'e Veda

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Öğretmen Pilot Ünal Aster'in ardından eski eşi Gamze Zorlu bir veda mesajı yayınladı.

Eşi gibi pilot olan ve halen Davut Havacılık'ta öğretmen pilotluk eğitimi alan Gamze Zorlu şunları yazdı:

"Ömrümüzden 20 yıl verdik birbirimize.. Harika iki erkek evlat sunduk bu dünyaya. Birlikte aynı kokpiti, gökyüzünü ve evreni paylaştık. Ben uçma aşkını ilk kez onda gördüm ondan öğrendim uçmanın nasıl eşsiz bir mutluluk getirdiğini bu hayata.

Çocukluk hayali için doğup büyüdüğü Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen, Devlet Opera Balesindeki sanatçı kadrosundan istifa eden ve 10 bin saatten fazla uçuş saatini zirai ilaçlamadan, akrobasi, havayolu ve uçuş öğretmenliğine kadar başarıyla yürüten ve hayatı haber olan çeşitli ödüllere layık görülen Pilot Ünal Aster 23 Eylül 2024 sabah saatlerinde eğitim uçuşu sırasında aramızdan ayrılmıştır.

Havacılık camiasına binlerce pilot ve uçuş öğretmeni kazandırmış Oğullarına başarılarla dolu gurur ve emek dolu bir soyadı bırakmıştır. Hepimize giyim tarzı ve genel kültürü ile neşesiyle havacılıkta eşsiz bambaşka bir pilot olmanın nasıl olunacağını öğretmiştir. Aşık olduğu gökyüzünde daimi yerini almıştır. Sevgisi saygısıyla onu yalnız bırakmayan herkese teşekkürler. Onu ilk tanıştığımızda birlikte dinlediğimiz müzikle uğurlamak isterim. Melekler yoldaşın olsun Crazy Baron"

Öte yandan Yenişehirdeki kazada hayatı kaybeden Ünal Aster'in pilotluğun yanı sıra veteriner ve doğum hastalıkları genel cerrahi uzmanı olduğu, Aletli jimnastikte Avrupa şampiyonluğu da dahil 4 kez madalya aldığı, Moskova'da 4 yıl bale ve piyano eğitimi aldığı öğrenildi. - BURSA