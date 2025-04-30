Yeni yasal düzenlemeyle trafik cezaları artacak

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yargı paketi çerçevesinde AK Parti, hem trafikteki güvenliği artırmayı hem de infaz sistemini daha adil hale getirmeyi amaçlayan iki ayrı yasa teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. Bu düzenlemeler, hem sürücüler hem de mahkumlar açısından önemli değişiklikler içeriyor.

TRAFİKTE KURALLARI İHLAL EDENE AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Özellikle ölümlü trafik kazalarının önlenmesi hedeflenen trafik güvenliği düzenlemesi, önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelecek. Tasarıya göre, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, ambulansa yol vermeme, aşırı hız ve makas atma gibi tehlikeli davranışlara karşı para cezaları ciddi şekilde artırılacak.

3 KEZ KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN EHLİYETSİZ KALACAK

Yeni teklife göre, kırmızı ışık ihlalini üç kez tekrarlayan ya da alkollü araç kullanmaya devam eden sürücülerin ehliyetleri iptal edilebilecek. Bu adım, cezasızlık algısına karşı caydırıcılık sağlamayı amaçlıyor. Zira geçtiğimiz yıl gerçekleşen yaklaşık 5 bin ölümlü kazanın %60'ının hız, ışık ihlali ve şerit ihlalinden kaynaklandığı belirtiliyor.

EHLİYET YENİLEMEDE YAŞ VE SAĞLIK ŞARTI GÜNDEMDE

Yasa teklifinde ayrıca belirli bir yaştan sonra ehliyet yenilemek isteyenler için sağlık ve göz raporu alma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Yaş sınırının 75 olması beklenirken, bu detay Meclis sürecinde netleşecek.

TRAFİKTE ŞİDDETE AĞIR CEZA YOLDA

Trafikte araçtan inerek saldırgan tavırlar sergileyen, tehdit eden ya da çarpıp kaçan kişilere yönelik ayrı bir düzenleme de ikinci yasa teklifiyle gelecek. Bu tür topluma karşı suçlara uygulanacak cezai yaptırımlar artırılacak. Yetkililer, tüm düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi'nin "orantılılık" ve "ölçülülük" ilkelerine uygun hazırlandığını vurguluyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİYLE 60 BİN KİŞİYE TAHLİYE UMUDU

İkinci yasa teklifinde infaz sistemine ilişkin köklü değişiklikler öne çıkıyor. Hedef, cezanın infaz süresi ile işlenen suç arasında daha adil bir denge kurmak. Bu kapsamda, 2 yılın altındaki hapis cezaları için kapalı cezaevinde kalınacak süre yeniden belirlenecek. İyi hal ve pişmanlık gibi kriterler değerlendirilecek.

KOVİD DÖNEMİNDE CEZAEVİNE GİREMEYENLER DE YARARLANACAK

Nisan 2020'de yürürlüğe giren ve cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmayı hedefleyen düzenlemeden, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyip cezaevine girmeyenler de yeni teklif sayesinde faydalanabilecek. Bu kişiler için 5 yıl denetimli serbestlik hakkı tanınacak. Bakanlığın analizlerine göre yaklaşık 60 bin kişi bu kapsamda tahliye edilebilir.

AĞIR HASTA MAHKUMLARA EVDE İNFAZ İMKANI

Cezasını cezaevinde çekemeyecek kadar ağır hastalığı olan mahkumlar için evde infaz hakkı geliyor. Alzheimer, demans gibi hastalıklara sahip ve cezası 5 yılın altında olan mahkumlar, Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak sağlık raporuna göre bu haktan yararlanabilecek. Bu düzenlemeden binlerce kişinin etkilenmesi bekleniyor.

AĞIR SUÇLARDA İNFAZ ORANI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Terör, cinayet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçları gibi ağır suçlarda mevcut infaz oranlarının da gözden geçirilmesi planlanıyor. Şu anda bu suçlarda cezanın dörtte üçü uygulanırken, dünya genelinde "yarı infaz" modeli dikkate alınarak yeni bir formül üzerinde çalışılıyor.

YASA TEKLİFLERİ YAZ TATİLİNDEN ÖNCE MECLİS'TE

AK Parti, trafikte güvenliği sağlamak ve infaz sisteminde adalet duygusunu güçlendirmek için hazırladığı bu iki yasa teklifini Meclis'e sunarak yaz tatilinden önce yasalaştırmayı hedefliyor. Her iki teklif de kamuoyunda önemli etki yaratması beklenen değişiklikler içeriyor.