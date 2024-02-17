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Yeni yargı paketiyle hakaret suçunda uzlaşma şartı kalkıyor

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Yeni yargı paketiyle birlikte sosyal medya üzerinden hakarette artık uzlaşma şartı aranmayacak. Para cezası verilecek olan dosyalarda, cezayı ödeyen şahıs hakkında dava açılmayacak.

Yeni yargı paketiyle birlikte sosyal medya üzerinden hakarette artık uzlaşma şartı aranmayacak. Para cezası verilecek olan dosyalarda, cezayı ödeyen şahıs hakkında dava açılmayacak.

Yeni yargı paketiyle beraber 'hakaret' suçlarında değişiklik yapılması gündem de. Değişiklikle birlikte artık hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak. Avukat Fırat Bilici, hakaret suçunun normal şartlarda, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu, alenen sosyal medyadan işlenmesi halinde ise cezanın 1 bölü 6 oranında arttırıldığını vurguladı.

"Para cezası ödenip bu suçtan yargılanma yapılmadan kurtulunacak"

Hakaret suçunun son zamanlarda revaçta olduğunu ve bunun savcılıklarda ki iş yükünü arttırdığını aktaran Avukat Bilici, "Son zamanlarda özellikle çok fazla şikayet olunan bir suç olmaya başladı. Bu durumdan da savcılıklarda baya bir iş yükü olmaya başladı. Bundan dolayı yeni düzenleme yolda yeni yargı paketi içerisinde içerisine bu işlenmiş vaziyette. Yeni yargı paketinde hakaret suçlarını ön ödeme kapsamına almayı düşünüyorlar. Ön ödeme de basit tabiriyle artık bir para cezası ödenip bu şekilde bu suçtan hiç yargılanma yapılmadan kurtulunması gündem de, ancak tabi kanunlaşması geçtikten sonra bunun detaylarına bakabileceğiz. Bunun anayasaya aykırı mı olacak yoksa anayasaya uygun mu olacak nasıl bir düzenleme olacak daha tam belli değil" ifadelerine yer verdi.

"Daha çok ünlü kişiler ve siyasiler şikayetçi"

Hakaret dosyaları hakkında konuşan avukat Bilici, en fazla şikayetin ünlü kişiler ve siyasilerin olduğunu belirterek, "Düzenlemenin metnine bakıldığında ilk başta biraz sıkıntılar olacağı gündem de, bunlar net bir şekilde ortada görünüyor. Hakaret suçunu işleyen önce tabii ki sosyal medyanın daha yoğun kullanımından dolayı insanların şikayetleri de artmaya başladı. Daha çok ünlü kişilerin, siyasilerin bu konuda şikayetleri olmaya başladı. Dolayısıyla yargılamada da bir sıkıntı olmaya başladı. Normal vatandaşlarda normal bir hakarete maruz kaldıkları zaman kendi dosyalarını yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Bu da tamamen yükün getirdiği yoğunluktan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Avukat Fırat Bilici konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Hakaret suçu hayatımızda hep olacak kaldırılması bir söz konusu değil, ön ödeme kapsamına alınması mevcut. Günlük olarak belli bir para cezası belirlenecek. Kişi bu miktarı ödedikten sonra cezalandırılmayacağı gündeme gelecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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