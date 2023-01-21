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Yaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Yaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybederken, olay yerinden kaçıp polis ekiplerince yakalanan sürücü ise doktor çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybederken, olay yerinden kaçıp polis ekiplerince yakalanan sürücü ise doktor çıktı.

Kaza, ilçeden geçen sahil yolu üzeri Barış ve Özgürlük Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen ve henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 AEZ 55 plakalı araç, o yoldan karşıya geçmeye çalışan Ömer Faytoncu'ya (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Faytoncu metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilin çarptığı Faytoncu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybeden Faytoncu'nun cansız bedeni savcılık incelenmesinin ardından hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri de olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Doktor çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmada, kaçan sürücü K.E.B.'nin Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi. Ekiplerce yapılan çalışmada zanlı saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyette sorgulamaya alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Ömer 3. Sayfa Haberler

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