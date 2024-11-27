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Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında tutuklanan fenomen hakkında iddianame düzenlendi

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İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Yaprak'ın kişileri spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği iddia edildi. İddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında tutuklanan fenomen hakkında iddianame düzenlendi
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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