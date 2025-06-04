Yalova Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Yalova Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
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Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda toplam 7 şüpheli tespit edilirken, bir kişinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlarla sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçerek yüksek kazançlı yatırım vaadiyle sahte uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyon illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan F.M.K., B.Ç., Ü.K., A.A., T.A. ve C.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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