Yalova'da gerçeği aratmayan tatbikat

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından, Altınova Kaymakamlığında görevli personele AFAD farkındalık eğitimi, deprem, tahliye ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Altınova Kaymakamlığı personeline AFAD farkındalık eğitimi, deprem, tahliye ve yangın tatbikatı düzenlendi. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit'in eşliğinde gerçekleştirilen tatbikatlar gerçeği aratmadı.

Kamu personeli ve vatandaşlar katıldı

Yalova AFAD müdürlüğü ile Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından, Altınova Kaymakamlığında görevli personele AFAD farkındalık eğitimi, deprem, tahliye ve yangın tatbikatı düzenlendi. Eğitim ve tatbikat programına Altınova Kaymakamlığı Hükümet Binası görevli 46 personel katıldı. Deprem, tahliye ve yangın tatbikatına ise kaymakamlık personelinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. - YALOVA