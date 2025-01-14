Üye Girişi
Haberler
Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi

Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı

Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası Başladı

Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da devre mülk dolandırıcılığıyla ilgili suç örgütü lideri dahil 47 sanık yargılanmaya başladı. Sanıkların, vatandaşlara yüksek fiyatlarla devre mülk satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor. Mağdurlar, dolandırıldıklarını ve yatırım vaatlerinin gerçek olmadığını belirtiyor.

Yalova'da daha önce çalıştıkları firmanın verilerini ele geçirerek vatandaşlara ulaşan ve devre mülklerini yabancılara yüksek fiyatla satacakları vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen suç örgütünün yargılanmasına başlandı. Suç örgütü liderinin, kız arkadaşını helikopterle Yalova'dan alarak götürdüğü ve Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi yaptığı görüntülerle gündeme gelen çeteyle ilgili davada 47 sanık yargılanıyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi devre mülk dolandırıcılarına yönelik 2022 yılında operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon sonrasında çete lideri Ramazan T.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı. Soruşturma çerçevesinde Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 47 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanan örgüt lideri Ramazan T. ve bazı firma yetkilileri mazeret bildirerek katılmadı.

Örgütün kurduğu iki farklı firmada, çoğu çağrı merkezinde çalışan sanıklar, firma yetkilileri tarafından kendilerine verilen numaraları aradıklarını ve devre mülklerin satışıyla ilgili vatandaşlarla irtibat kurduklarını söyledi.

İki firmanın üzerine kayıtlı olduğu Mehmet Zemin G., şirketlerin asıl sahibinin Ramazan T. olduğunu söyledi. Ramazan T.'nin şoförlüğünü yaptığını anlatan Mehmet Zemin G., daha önce verdiği ifadeleri Ramazan T.'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Daha sonra Bursa, Bilecik, İstanbul ve Sakarya gibi birçok ilden gelen mağdurlar ifade verdi. Müştekilerden Erol G., 96 bin lirayı mobil bankacılık programını kullanarak kredi çektiklerini belirtti. 55 bin lira kredi çektirilerek dolandırıldığını anlatan Faruk Ş. ise dört kez arandığını, Terma City'deki devre mülkünün 500 bin liranın üzerinde bir fiyatla satılacağı vaat edildiğini söyledi. 90 bin lira dolandırıldığını söyleyen Gülay A. ise Terma City'deki devre mülküyle ilgili çok sayıda arama yapılarak kandırıldıklarını anlattı.

20 bin liraya aldığı yerde 2 milyon kazanmak isterken dolandırıldı

İsmail A. ise 20 bin liraya aldığı devre mülkü 2 milyona satılacağını vaat ettiklerini ifade ederek, "685 bin liradan kapıyı açtılar. 725 bin, sonra 1 milyon 450 bin liraya çıktılar. Son olarak 2 milyona çıktılar. Heyecanlandım. Daha sonra Terma City'de tatildeydik. Durumu söyledik, bize onların dolandırıcı olduklarını söylediler. 95 bin lira kredi çektirmişlerdi. Bunu öğrenince paramızı geri istedik ama alamadık" dedi.

Mağdurlar, kendilerine devre mülklerin 90 gün içinde satılacağı bilgisinin verildiğini fakat bunun gerçekleşmediğini söylediler.

Avukat Fırat Tatar, Terma City adına davaya müdahillik talebinde bulundu. Tatar, data bilgilerinin çalınarak kendi firmalarının ve müşterilerinin mağdur edildiğini söyledi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
img

Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
img

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 15 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 15 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.