Yalova'da 4,5 Milyon Lira Dolandırılan Vatandaşın Şüphelileri Yakalandı

Yalova'da 4,5 Milyon Lira Dolandırılan Vatandaşın Şüphelileri Yakalandı
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Yalova'da bir vatandaşın 4 milyon 530 bin lira dolandırılmasının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Dolandırıcılık olayı sosyal medya üzerinden paravan şirketlerle gerçekleştirildi.

Yalova'da bir vatandaşı 4 milyon 530 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Kabaklı köyünde ikamet eden S.D.G., sosyal medya üzerinden yatırım amaçlı paravan şirketlere defaten toplamda 4 milyon 530 bin lira para gönderdi. Ancak şirketlerden geri dönüş olmaması üzerine dolandırıldığını fark eden vatandaş, adli makamlara müracaat etti. Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gönderilen paraların Y.Ö., E.A., E.G,H.C.P., M.K. ve A.B.T.'ye ait şirket hesabına aktarıldığını tespit etti. Şüpheliler Y.Ö., E.A., E.G., H.C.P., M.K. ve A.B.T. Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak Yalova'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Y.Ö., E.A., E.G. ve H.C.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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