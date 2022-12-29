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Yakalanmasaydı yılbaşını kana bulayacaktı

3. Sayfa Haberleri

Yaklaşan yılbaşı öncesi hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ile kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen DEAŞ terör örgütünün canlı bomba eğitimi alan militanı Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ile kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen DEAŞ terör örgütünün canlı bomba eğitimi alan militanı Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı.

Operasyon, kent merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliği ile yapıldı. Aralık ayı ile birlikte başlayın yeni yıl kutlamaları, dini ayinler Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonlarının, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezlerinin, eğlence merkezlerin yönelik olarak DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca eylem arayışı içerisinde oldukları bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bu doğrultuda geçmiş dönemde örgütün DAŞİŞA listesinde adı geçen ve istişhad (canlı bomba) eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısı bulunduğu tespit edilen Iraklı Abu Shuayb Layth Raad Zaıd'in Afyonkarahisar'da olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları takip sonrası şahsın kaldığı eve sabaha karşı baskın düzenledi. Baskında kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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