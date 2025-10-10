Vietnam'da Matmo Tayfunu'nun Yol Açtığı Felakette Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

Vietnam'da etkili olan Matmo Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve seller nedeniyle ölü sayısı 15'e yükseldi. Vietnam hükümeti tarafından uluslararası yardım çağrısı yapıldı.

Son yılların en şiddetli muson sezonunu geçiren Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da geçtiğimiz günlerde etkili olan Matmo Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor. Vietnam Afet ve Set Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, yaralı sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Ülke genelinde 225 binden fazla evin sular altında kaldığı, bin 500'den fazla evin ağır hasar gördüğü belirtildi. Yaklaşık 24 bin tarım arazisinin sulara gömüldüğü ve yaklaşık 587 bin hayvanın telef olduğu ya da sel sularına kapıldığı aktarıldı. Seller nedeniyle karayolu ulaşımının kapandığı kasaba ve köylerde elektrik kesintileri yaşanırken, afet bölgelerindeki tahliye ve yardım çalışmaları botlar ve dronlar aracılığıyla yürütülüyor.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh yaptığı açıklamada, afetlerin ülke genelinde yol açtığı ciddi ekonomik kayıplara dikkat çekerek hasar gören evlerin ve kamu altyapısının hızla onarılması gerektiğini belirtti. Başbakan ayrıca, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerinin yeniden tamamen düzenli olarak sağlanması ve tarım faaliyetlerinin normalleşmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik kayıp 1.3 milyar dolar

Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığı'nca perşembe günü yapılan çağrıda, ülkede bu yıl art arda yaşanan doğal afetlerin ardından uluslararası kuruluşlar ve büyükelçiliklerden acil insani ve kalkınma yardımı talep edildi. Bakan Yardımcısı Nguyen Hoang Hiep yaptığı açıklamada, afetler nedeniyle ekonomik kayıpların 35 trilyon Vietnam Dongu (1.3 milyar dolar) olarak tahmin edildiğini ve ülkenin gayrisafi hasılasını yaklaşık yüzde 0.2 oranında düşürmesinin beklendiğini belirtti.

Yetkililer, Vietnam'da bu yıl şimdiye kadar 11 tayfun ve 4 tropikal alçak basınç sistemi yaşandığını, bunların toplamda 238 kişinin ölümüne, yaklaşık 400 kişinin yaralanmasına ve binlerce ev, tarım arazisi ile altyapının zarar görmesine yol açtığını bildirdi. - HANOİ