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Van haberi: Çaldıran'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van haberi: Çaldıran'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van yerel 3. sayfa haberine göre Van'ın Çaldıran ilçesinde 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Dere yatağına gizlenmiş vaziyette bulunan çanta içerisinde 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çaldıran Van 3. Sayfa Haberler

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