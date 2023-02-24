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Van'daki arama tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van'daki arama tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak yapılan arama tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak yapılan arama tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, hudut güvenliği için de etkin ve kararlı şekilde görevini sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak yaptığı arama-tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca yılbaşından itibaren hudutlarımızda gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 827 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Van 3. Sayfa Haberler

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