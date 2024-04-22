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Van'da polis operasyonunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

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Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, puro, elektronik sigara ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca sahte pasaportlar da bulundu.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 575 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 6.355 paket gümrük kaçağı sigara, 187 adet gümrük kaçağı puro, 180 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda, silah yapım atölyesinde 2 adet tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 67 adet fişek ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 4 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 30 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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