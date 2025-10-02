Van'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu banka hesaplarında 92 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Özalp Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanan şüphelilerin; sahte alışveriş siteleri tasarlayarak ve çeşitli casus uygulamalar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda; 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu banka hesaplarında 92 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 5'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 92 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların Siber Vatan'da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" denildi. - VAN