Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren "güvensiz" olarak nitelediği ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu ticareti uygunsuz bulunan ürünler piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden ilan ettiği ürünlerden biri de meşhur bir çamaşır suyu markasına ait. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Endeks Kimya San. Ve Tic. A.Ş tarafından üretilen "Carrefour Ultra Çamaşır Suyu" adlı ürünün satışı yasaklanırken daha önce satılan adetlerin de piyasadan toplatılmasına karar verildi.

"SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇAR"

Meşhur temizlik malzemesinin satışının hyasaklanması ve piyasadan toplatılmasına ilişkin kararın gerekçesine de yer verildi. Buna göre, "Carrefour Ultra Çamaşır Suyu" adlı ürün için "Dokunsal uyarı işaretinin olmaması sağlık sorunlarına yol açar" ifadesi dikkat çekti.