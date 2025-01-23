Ünlü restoran zincirinde vatandaşa neler yedirmişler neler

Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni ürün ve firmaları da ekledi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Tavuk Dünyası) için düşülen bilgilendirme notunda, 15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan denetimlerde, firmanın İstanbul'da bulunan bir şubesindeki pul biber ürünlerinde domates bulunduğu saptandı.

ET VE ZEYTİNYAĞINDA SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Bakanlığın yayımladığı son listede sahtecilik haberlerine en çok konu olan zeytinyağı yine listede geniş yer kapladı. Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunulan zeytinyağlarının içinde tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Daha da ilginci ise yine zeytinyağlarının içinde zeytin ile alakası olmayan başka yağların ilave edilmiş olması oldu.

Vatandaşı en çok tedirgin eden gıda sahteciliğinin başında kırmızı et geliyor. Kırmızı ette yine kanatlı et ve sakatat karıştırıldığı görüldü.

TEREYAĞI VE PEYNİRDE YAĞ BIRAKMAMIŞLAR

Birçok ünlü marka tarafından satışa sunulan peynir ve tereyağı da gıda sahteciliğine sıkça konu oluyor. Bakanlığın son listesinde söz konusu iki ürün grubunda yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Peynirlerin yağ oranı paketlerin üstünde yazandan daha düşük çıkarken tereyağlarının içinde ise yabancı maddelerin karıştırıldığı görüldü.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son liste: