Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Gıdaya karıştırdıkları hilelerle halkın sağlığını tehlikeye atan firmalara, kıyafetlerde usule uymayıp sağlık riski doğuran firmalar da eklendi. Ticaret Bakanlığı, usulsüz yeni ürünleri kamuoyuna duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden denetledikleri sağlıksız ürünleri ifşa etti. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait olan 'Cigit Concept' markalı çocuk giyim ürünü eşofman altında sağlıksız ürün olduğunu tespit etti.

Açıklama kısmına 'Boğulma riski' olduğunu belirten Bakanlık ayrıca, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" ifadelerini de kullandı. Söz konusu ürünün satılması yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

FİRMA: Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti.

FİRMA ADRESİ: Merkez Mah. Ferah Sk. No:22/A Çekmeköy/İstanbul

MARKA: Cigit Concept

ÜRÜN TANIMI: Cigit Concept Cepli Alt Eşofman

MENŞE ÜLKE: Türkiye

TAŞIDIĞI RİSKLER: Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Kordon Gerekliliklerinden "Kalır" Sonuç Almıştır.

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

ÜRÜNLERİN TOPLATILMA NEDENLERİ

Toplatılan ürünler arasında gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri bulunuyor. Güvensizlik sebepleri arasında kimyasal içerik limitlerinin aşılması dikkat çekiyor. Bakanlık, denetimlerin süreceğini ve tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.