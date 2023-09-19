Ümraniye'de dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Dinç (27), dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i boğazından ve vücudundan bıçaklamış, Çetin hayatını kaybederken, Mehmet Dinç olay yerinden kaçmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Dinç, Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"Geceyi birlikte geçirdik" iddiası

Emniyette sorgulanan Mehmet Dinç'in ifadesinde, "Olaydan önceki akşam Fatoş Çetin'in evine gittim. O geceyi birlikte geçirdik. Sabah da tartıştık ve onu bıçakladım" dediği öğrenildi. Mehmet Dinç, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Daha önce de bıçaklamış

Öte yandan, Mehmet Dinç'in farklı bir kadınla resmi nikahı olduğu ve bu evlilikten 3 çocuğu; dini nikahlı eşi Çetin ile olan birlikteliklerinden ise bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Mehmet Dinç'in Fatoş Çetin'i geçtiğimiz mart ayında da bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra 1 Eylül'de tahliye edildiği belirtildi. - İSTANBUL