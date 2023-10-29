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Ula ilçesinde iki günde 3 kaza, 7 ölü

Muğla'nın Ula ilçesinde iki gün içinde meydana gelen iki motosiklet ve bir otomobil kazasında toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.