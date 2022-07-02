Uçuruma yuvarlanan araç, çifte mezar oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uçuruma yuvarlanan araç, çifte mezar oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uçuruma yuvarlanan araç, çifte mezar oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın taklalar atarak uçuruma devrildiği kazada karı koca hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın taklalar atarak uçuruma devrildiği kazada karı koca hayatını kaybetti.

Kaza; Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre;

Mustafa Tekin idaresindeki 20 KZ 880 plakalı hafif ticari araç, Dikilitaş mevkiinde geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü Mustafa Tekin ve yolcu konumunda bulunan eşi Güllü Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç vinç yardımıyla kurtarılarak götürüldü.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title