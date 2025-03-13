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Tuzla'da Tersane İşçileri Grevde

Tuzla'da Tersane İşçileri Grevde
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Tuzla'da Kuzey Star Tersane işçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle greve başladı. İşçiler, kule vince çıkarak direnişlerini sürdürdü. Güvenlik amacıyla çevik kuvvet ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tuzla'da tersane işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle çalıştıkları tersane önünde grev yaptı. İşçilerden bazısı kule vince çıkarak grevini sürdürürken güvenlik amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Tuzla'da faaliyet gösteren Kuzey Star Tersane çalışanları kıdem, ihbar ve yıllık izin gibi haklarını alamadıkları gerekçesiyle tersane önünde greve başladı. Tersane girişinde kimi personel slogan atarken kimi de tersanedeki kule vince çıktı. Tersane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Tersane önünde basına açıklama yapan LİMTER İş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı, "9 gündür, sendikamıza üye 15 işçi arkadaşımızın kıdem, ihbar ve yıllık izinleri için tersane önünde direnişteyiz. Ayrıca tersane patronu, Aralık ayından bu yana ödenmeyen ücretleri geçtiğimiz gün ödediler. Şu anda işçi arkadaşlarımızın haklarını ödeme noktasında adım atmıyorlar. Bu konuya isyan eden arkadaşlarımızdan bazıları grevine kule vinçte devam ediyor. Sorun çözülene kadar buradayız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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