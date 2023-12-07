Tutak'ta kış lastiği denetimleri devam ediyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kış mevsiminin başlamasıyla birlikte trafik kontrolleri ve zorunlu kış lastiği uygulaması devam ediyor. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımını denetliyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kış mevsiminin başlamasıyla birlikte trafik kontrolleri ve zorunlu kış lastiği uygulaması devam ediyor.

Tutak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kış tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda, zorunlu kış lastiği kullanımına ilişkin kontrol ve denetimler gerçekleştirildi." denildi.

Öte yandan Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Necmi Karaoğlan ile birlikte okul ziyaretleri kapsamında Bozkaş Köyü İlkokulu ve Karahan Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Okullarda incelemelerde bulunan Adıbelli, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Adıbelli, okullara kırtasiye malzemesi dağıttı. - AĞRI