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Tuşba'da Samanlık ve Ahır Yangını Üç Saatte Söndürüldü

Tuşba'da Samanlık ve Ahır Yangını Üç Saatte Söndürüldü
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Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan ve 35 ton yeşil saman ile 120 metrekarelik ahırı etkileyen yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan samanlık ve ahır yangını 3 saatlik çalışmanın sonucunda söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Arıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Gidiş isimli vatandaşa ait 35 ton yeşil samanın içerisinde olduğu samanlık ve 120 metrekarelik ahırda yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye 3 araç ve 9 ekiple ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek 3 saatte söndürebildi. Büyük hasar meydana gelen yangınla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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