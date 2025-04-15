Trump Yönetimi, Harvard Üniversitesi'ne Federal Fonları Durdurdu

ABD'de Trump yönetimi, üniversite yönetimi, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapılması taleplerini reddeden ülkenin önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'ne sağlanan 2.2 milyar dolarlık federal fonları durdurma kararı aldı.

Beyaz Saray geçtiğimiz hafta Harvard Üniversitesi'ne; üniversitenin yönetim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapılması gibi konuların yer aldığı 10 farklı kategorilik talep listesi göndermişti. Harvard Üniversitesi de bu talepler listesini dün reddetmişti. Harvard'ın Trump yönetimine karşı bu adımı karşılıksız kalmadı. Trump yönetimi, üniversiteye yapılan 2.2 milyar dolarlık federal fon ve 60 milyon dolarlık anlaşmaları durdurma kararı aldı. ABD Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Harvard'ın yaptığı açıklama, ülkemizin en prestijli üniversitelerinde ve kolejlerinde yaygın olan rahatsız edici hak sahibi olma zihniyetini pekiştirmektedir" dedi.

Harvard, bu kararla Trump yönetiminin politikalarını değiştirmesi yönündeki baskıya boyun eğmeyen ilk büyük ABD üniversitesi oldu.

Harvard, Trump yönetiminin isteklerini kabul etmedi

Beyaz Saray, kampüste antisemitizmle mücadele gerekçesiyle hazırlanan ve yönetim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler içeren listeyi geçtiğimiz hafta üniversiteye göndermişti. Harvard da dün, Trump yönetiminin bu talebinin "üniversiteye müdahale" olduğunu ifade ederek dün reddetti.

Harvard Üniversitesi Başkanı Alan Garber, Beyaz Saray'ın Cuma günü "güncellenmiş ve genişletilmiş bir talep listesi" gönderdiğini ve üniversitenin hükümet ile "finansal ilişkisinin" sürmesi için "buna uyması" uyarısının yapıldığını dile getirdi. Garber, "Sundukları anlaşmayı kabul etmeyeceğimizi yasal danışmanımız aracılığıyla Trump yönetimini bilgilendirdik. Üniversite bağımsızlığından vazgeçmeyecek ya da anayasal haklarını başkasına devretmeyecek" ifadelerini kullandı. Üniversitenin antisemitizm ile mücadeleyi "hafife almadığını" kaydeden Garber, "Hükümet tarafından özetlenen taleplerin bazıları antisemitizmle mücadeleyi amaçlamasa da çoğunluğu Harvard'daki 'entelektüel şartların' direkt olarak hükümet tarafından düzenlemesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Üniversiteye 2.2 milyar dolarlık federal fon durduruldu

Harvard Başkanı Garber'in bu açıklamasının ardından ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a sağlanan 2.2 milyar dolarlık federal fon ve 60 milyon dolarlık anlaşmaları durdurduğu açıklandı. Bakanlık açıklamasında, "Son yıllarda kampüslere yayılan öğrenimin aksaması kabul edilemez. Yahudi öğrencilerin taciz edilmesi kabul edilemez. Seçkin üniversitelerin bu sorunu ciddiye almalarının ve vergi mükelleflerinin desteğini almaya devam etmek istiyorlarsa anlamlı bir değişim taahhüt etmelerinin zamanı gelmişti" denildi.

Listede öğrencilerin hükümete bildirilmesi de yer alıyor

Beyaz Saray tarafından gönderilen talep listesinde ABD değerlerine karşı "düşmanca" tavır sergileyen öğrencilerin hükümet bildirilmesi, her akademik bölümün "bakış açısı çeşitliliğine sahip" olmasını sağlamak, "antisemitik tacizi en çok körükleyen" programları ve bölümleri denetlemesi için hükümet tarafından onaylanmış bir taraf tutmak gibi maddeler yer aldığı kaydedildi. ayrıca listede, üniversiteden son 2 yıldır üniversite kampüslerinde gerçekleştirilen eylemlerdeki "ihlaller" için disiplin cezası alması isteniyor. Ayrıca üniversitenin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politika ve programlarına son verilmesi talep ediliyor.

Filistin'e destek protestoları dikkat çekmişti

ABD'de özelikle Filistin destek protestoları kısa sürede geniş kitlelere yayılmış ve çok sayıda üniversitede eyleme katılan öğrenci ve akademik personele şiddet uygulanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız kalmakla suçlamıştı. - WASHINGTON