Trump, Grönland'a özel temsilci atadı

Trump, Grönland'a özel temsilci atadı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın stratejik önemini vurgulayarak Louisiana Valisi Jeff Landry'i adaya özel temsilci olarak atadı. Danimarka'dan ve Grönland yönetiminden konuyla ilgili tepkiler geldi.

ABD Başkanı Donald Trumpilhak açıklamaları yaptığı Grönland'a özel temsilci olarak Louisiana Valisi Jeff Landry'i atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminden itibaren yaptığı Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğu ve adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarının ardından dikkat çeken bir hamle yaptı. ABD başkanı, Louisiana Valisi Jeff Landry'i Grönland'a özel temsilci olarak atadı. ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Jeff, Grönland'ın Ulusal Güvenliğimiz için ne kadar hayati olduğunu anlıyor. Müttefiklerimizin ve hatta dünyanın güvenliği, emniyeti ve varlığının sürdürülmesi için ülkemizin çıkarlarını güçlü bir şekilde ileriye taşıyacaktır" diye yazdı.

Landry yaptığı açıklamada, Danimarka toprağı Grönland'ın, güvenlik gerekçeleri ve adanın mineral kaynaklarına duyulan ilgi nedeniyle ABD'nin bir parçası haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Danimarka ve Grönland'dan tepki

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen Trump'ın adımının ardından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi'ni çağıracağını bildirdi. Lokke, Landry'nin açıklamalarından da özellikle rahatsız olduğunu ifade etti. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise adanın kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini yineledi.

Trump'ın Grönland açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD için stratejik olarak çok önemli olduğunu defalarca dile getirmiş ve adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunmuştu. Bunu zaman zaman açıkça "satın alma" fikri üzerinden ifade etmişti. Trump açıklamalarında, "Arktik bölgedeki askeri denge, Rusya ve Çin'in artan ilgisi, füze savunma sistemleri ve erken uyarı radarlarını" gerekçe göstererek, Grönland'ın ABD'nin ve NATO'nun ulusal güvenliği açısından kritik bir konumda olduğunu vurgulamıştı. ABD başkanı ayrıca, Grönland'ın sahip olduğu nadir toprak elementleri, mineraller, petrol ve gaz potansiyeline dikkat çekmiş, bu kaynakların ABD için stratejik ve ekonomik açıdan önemli olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu açıklamalar Danimarka ve Grönland tarafından tepki görmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
