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Trafikteki Tartışma Sandalyeyle Saldırıya Dönüştü

Trafikteki Tartışma Sandalyeyle Saldırıya Dönüştü
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İstanbul Başakşehir'de yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, tır şoförüne sandalyeyle saldırdı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte tartıştığı tır şoförüne sandalyeyle saldırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, yolunu kestiği tırın aynasını kırdı ardından sandalyeyle tır şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bahçeşehir-Altınşehir yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki tır şoförüyle, 34 FMA 876 plakalı araçtaki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tırın önünü kesen otomobilden aşağı inen 2 kişi şoförün yanına geldi. Sinirden çılgına dönen adam, tır şoförüne saldırmaya çalıştı. Bir diğer kişi ise tırın camına vurdu ardından da şoföre ulaşmak için kapıyı açmaya çalıştı. Saldırgan daha sonra tırın yan aynasını kırıp otomobilden aldığı katlanır sandalyeyle aracın ön camına vurarak tır şoförüne saldırmaya çalıştı. Ardından araçtakiler olay yerinden ayrılırken, saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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