Trafik magandasının tehlikeli motosiklet yolcuğu kamerada
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, kasksız bir motosiklet sürücüsü, yatarak kullandığı motosikletle tehlikeli bir yolculuk yaparken cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Trafik magandasının tehlikeli motosiklet yolcuğu kamerada
Yatarak kullandığı motosiklet ile adeta ölümle dans etti
SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 karayolunda motosikletin üzerine yatarak giden sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Arifiye ilçesi D-650 karayolu Kirazca Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız motosiklet sürücüsü, plakası olmayan motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı. Yatarak kullandığı motosikletle adeta ölümle dans eden sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kasksız motosiklet sürücüsünün, motosiklet üzerine yatarak ilerlemesi yer alıyor.