Trabzonspor-Samsunspor Maçı Öncesi Taraftarlar Arasında Silahlı Kavga

Trabzonspor-Samsunspor Maçı Öncesi Taraftarlar Arasında Silahlı Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor taraftar kafilesinin Giresun'un Espiye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, restoran sahibi ile taraftarlar arasındaki tartışma sonrası meydana geldi. İki taraftar yaralandı.

Trabzonspor- Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarlarının, Giresun'un Espiye ilçesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Espiye ilçesi Gölağzı mevkiinde meydana geldi. Samsunspor taraftar kafilesi, yolculuk sırasında bir restoranda yemek için mola verdi. Ancak iddiaya göre işletme sahibi, taraftarların alkollü olduklarını gerekçe göstererek mekana almak istemedi. Bu nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Samsunspor taraftar kafilesinden 2 kişi silahla vurularak yaralandı

Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, taraftarlar ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü, yaşanan kavganın ardından ise Samsunspor taraftarlarından ikisinin yere yığıldığı görülüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i tam gaz devam

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durdurulamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Ünlü iş insanı borçları yüzünden kendini astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.