Trabzonspor-Samsunspor Maçı Öncesi Taraftarlar Arasında Silahlı Kavga

Trabzonspor- Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarlarının, Giresun'un Espiye ilçesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Espiye ilçesi Gölağzı mevkiinde meydana geldi. Samsunspor taraftar kafilesi, yolculuk sırasında bir restoranda yemek için mola verdi. Ancak iddiaya göre işletme sahibi, taraftarların alkollü olduklarını gerekçe göstererek mekana almak istemedi. Bu nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Samsunspor taraftar kafilesinden 2 kişi silahla vurularak yaralandı

Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, taraftarlar ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü, yaşanan kavganın ardından ise Samsunspor taraftarlarından ikisinin yere yığıldığı görülüyor. - GİRESUN