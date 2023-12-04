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Trabzon'da Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir kadın evinin önünde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir kadın evinin önünde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay ilçenin Fidanbaşı mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Perihan Dikbaş (62) bugün mahalledeki evinin önünde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, Dikbaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi yaşlı kadının ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının çevreden atılan bir maganda kurşunu nedeniyle mi yoksa bir cinayete mi kurban gittiği ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şalpazarı Trabzon Olaylar Ölüm Cinayet Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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