Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi, 2 Yaralı

Trabzon Araklı ilçesi Kaşıkçı mevkiinde yaşanan trafik kazasında ÇAYKUR'a çay taşıyan bir kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası yola saçılan kamyon kasasındaki 10 ton yaş çay özel bir çay fabrikasına ait çay süpürme aracıyla yoldan temizlenerek ÇAYKUR'a ait Araklı'daki çay fabrikasına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolu Kaşıkçı mevkiinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 K 8142 plakalı çay yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrası kamyon yan yatarken, kasasındaki çaylar yola saçıldı. Durumu kısa sürede duyan bir özel sektör çay firması yetkilisi Aydın ve Adem Taşkın kardeşler çay süpürme aracını ekibiyle birlikte olay yerine getirdi. Yola saçılan çaylar kısa sürede yoldan toplanırken, Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma açıldı. Telef oldu gözüyle bakılan 10 ton yaklaşık (200 bin lira değerinde) çay ÇAYKUR'a ait Araklı Çay Fabrikasına teslim edildi. - TRABZON