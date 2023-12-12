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Tosya'da Otomobil Kaza Yaptı, 2 Kişi Yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan A.Ç idaresindeki 41 UN 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak orta refüje çıktı.

kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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