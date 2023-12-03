Tosya'da Elektrik Direği Yangını Paniğe Neden Oldu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan elektrik direği büyük paniğe sebep oldu.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan elektrik direğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede direği saran alevleri gören vatandaşlar, panik yaşadı. Patlama seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yetkili firma tarafından direkteki problem giderildi. - KASTAMONU