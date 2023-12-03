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Tosya'da Elektrik Direği Yangını Paniğe Neden Oldu

3 Aralık 2023 13:25 Son Güncelleme: 13:27 Abone Ol

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.