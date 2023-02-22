Torbalı'da korkutan ev yangını

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir dairede başlayan yangın nedeniyle mahalle halkı büyük korku yaşadı, ev alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.30 sıralarında Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir evin 3'üncü katında meydana geldi. Dumanları fark eden ev sakinleri ve vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi ve yangına müdahale etmesi üzerine alevler söndürülürken, mahalle halkı büyük korku yaşadı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR