Toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy birliğiyle kabul edildi
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Toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy birliğiyle kabul edildiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy birliğiyle kabul edildi.
Toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy birliğiyle kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy birliğiyle kabul edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa