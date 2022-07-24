Tomarza'da ayağı sıkışan kargayı itfaiye kurtardı - Haberler

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Tomarza'da ayağı sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tomarza'da ayağı sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ağaçtaki ipe ayakları takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ağaçtaki ipe ayakları takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde park içerisinde ayağına ip dolaşarak ağaçta asılı kalan kargayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla karganın ayağını ipten kurtararak aldı.

Karga, gerekli tedavisinin ardından doğaya yeniden bırakılacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Kayseri Tomarza İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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