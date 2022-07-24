Tomarza'da ayağı sıkışan kargayı itfaiye kurtardı Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ağaçtaki ipe ayakları takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ağaçtaki ipe ayakları takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde park içerisinde ayağına ip dolaşarak ağaçta asılı kalan kargayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla karganın ayağını ipten kurtararak aldı. Karga, gerekli tedavisinin ardından doğaya yeniden bırakılacak. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Kayseri Tomarza İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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