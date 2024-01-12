Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5 'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tokat Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title