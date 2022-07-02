Son dakika haberi: Tırın altınca kalmaktan son anda kurtuldular: Dehşete düşüren anlar kamerada

Tırın altınca kalmaktan son anda kurtuldular: Dehşete düşüren anlar kamerada

İZMİR - İzmir'de demir yüklü bir tır, lastiğinin patlaması sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bazı araçlar, ters şeride giren tırın altında kalmaktan son anda kurtulurken, dehşet veren kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Osmangazi Viyadüğünde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova yönüne seyir halindeki demir yüklü tırın ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla tırın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen araçların son anda şerit değiştirmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatamayan tır şoförü ise kazanın ardından bir süre bariyerlere oturdu. Tırın dorsesindeki demirler ise çevreyoluna saçıldı.

Kaza anı kamerada

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, dehşet veren kaza anı da bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tırın lastiğinin büyük bir basınçla patlaması, ardından tırın bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi yer aldı. Kaza anında bariyere yakın şeritte ilerleyen bir aracın ise son anda şerit değiştirerek tırın altında kalmaktan kıl payı kurtulması da görüntülerde yer aldı.