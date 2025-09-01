Tirebolu'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Trabzonspor-Samsunspor karşılaşması için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları Giresun Tirebolu'da bir lokantada yemek molası verdi. İddiaya göre, işletme sahibi ile taraftarlar arasında alkollü oldukları gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi E.T. silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. yaralandı.

Ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi R.Ç.'nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli E.T., bugün geniş güvenlik önlemleri altında Tirebolu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde çok sayıda kişinin toplanması nedeniyle şüpheli arka kapıdan binaya alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.T., tutuklanarak Espiye Cezaevi'ne gönderildi.

Şüphelinin ifadesinde, "Ailemi ve çalışanlarımı korumak amacıyla ateş ettim" dediği öğrenildi. - GİRESUN