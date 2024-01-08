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Tır dorsesi alev alev yandı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken alev alan mermer yüklü tırın dorsesi yandı. Şoför, tırı çekiciyi dorseden ayırıp itfaiyeye haber verdi. Yangın sonucu tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Tır dorsesi alev alev yandı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken alev alan mermer yüklü tırın dorsesi yandı.

Olay, Karabük-Yenice kara yolu Gökbel köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen mermer yüklü tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu alev aldı. Şoför, tırı çekiciyi dorseden ayırıp itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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