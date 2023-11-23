Terme'de firari hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. G.K, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan aranıyordu.

Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama " suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.K'yi yakaladı.

Söz konusu hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.