Terme'de firari hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. G.K, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan aranıyordu.
Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama " suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.K'yi yakaladı.
Söz konusu hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / 3. Sayfa