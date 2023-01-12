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Tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı, büyük panik yaşandı

3. Sayfa Haberleri

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde ütü buhar kazanı patladı.

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde ütü buhar kazanı patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük panik yaşandı. Patlamada binadan düşen parçalar ve vatandaşların panikle kaçışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesindeki ütü buhar kazanı, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük panik yaşandı. Binadan aşağı düşen parçalardan kaçmaya çalışan vatandaşlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından binada tehlike oluşturan paçaları topladı. Patlama sırasında binadan düşen parçaların aşağıda park halinde bulunan araçlara hasar verdiği görüldü.

Cadde tamamen trafiğe kapatılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldıztepe Bağcılar İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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