Tekirdağ Kapaklı'da 18 yaşındaki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ Kapaklı'da çalışma gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 yaşındaki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yaşanan olay, Kapaklı Vatan Mahallesi Özgü Sokak'ta meydana geldi. Bahse konu adreste yapılan çalışmada durumundan şüphelenilen O.K isimli 18 yaşındaki şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi.

İki parça uyuşturucu yakalandı

Şüpheli şahsın üzerinde iki parça halinde bonzai diye tabir edilen toplam daralı ağırlığı 1.84 gr olan uyuşturucu ve uyarıcı madde yakalandı ve şahıs gözaltına alınarak Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirildi. - TEKİRDAĞ