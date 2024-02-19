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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere ait heykel, para-sikke, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Çorlu ilçesinde 2 hedef ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, 5 adet tarihi para-sikke, 1 adet tabanca ve 63 adet mermi ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında olayla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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